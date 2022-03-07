Адвокат Битуах Леуми

Каждый резидент Израиля, достигший 18 лет застрахован в Битуах Леуми (далее – Ведомство/Институт/Учреждение) и обязан платить страховые взносы. Даже неработающий человек выплачивает минимальный взнос в размер 172 шекеля в месяц. По общему правилу, работоспособный человек выплачивает в Ведомство ежемесячные выплаты в процентах заработной платы или предпринимательского дохода. Дополнительно страховые взносы платит работодатель.

Государство гарантирует, что при утрате трудоспособности человек продолжал жить в Израиле, не боясь за завтрашний день. Помочь разобраться в этих вопросах поможет, адвокат по вопросам Битуах Леуми, который ознакомит с правами, даст необходимые консультации или защитит в судебных инстанциях.