Адвокат Битуах Леуми
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Адвокат Битуах Леуми
Специалист в вопросах социального обеспечения в Израиле способствующий реализации закрепленных законом прав при наступлении страхового случая. Консультация адвоката поможет добиться пособия Института национального страхования при производственной травме, инвалидности, потере кормильца и иных установленных случаях.
Каждый резидент Израиля, достигший 18 лет застрахован в Битуах Леуми (далее – Ведомство/Институт/Учреждение) и обязан платить страховые взносы. Даже неработающий человек выплачивает минимальный взнос в размер 172 шекеля в месяц. По общему правилу, работоспособный человек выплачивает в Ведомство ежемесячные выплаты в процентах заработной платы или предпринимательского дохода. Дополнительно страховые взносы платит работодатель.
Государство гарантирует, что при утрате трудоспособности человек продолжал жить в Израиле, не боясь за завтрашний день. Помочь разобраться в этих вопросах поможет, адвокат по вопросам Битуах Леуми, который ознакомит с правами, даст необходимые консультации или защитит в судебных инстанциях.
Структура Битуах Леуми и компетенция
- Ведомство национального страхования работает с разными возрастными группами, от младенчества до старости и даже после смерти. Устоялось мнение и во много оправданно, что это учреждение громоздкое, бюрократизированное с запутанными процедурами, которые изматывают людей добивающихся законных прав.
- Адвокаты, специализирующиеся на вопросах Битуах Леуми советуют изучить права и условия предоставления, чтобы поднять шансы на успех в Ведомстве национального страхования и облегчить прохождение бюрократических порогов. Важно понимать компетенцию учреждения по видам пособий.
Виды правовой помощи адвоката
Обращение за тем или иным пособием начинается с заполнения установленных формуляров и сбора необходимых документов. Адвокат проконсультирует о правах на получение пособия, поможет правильно заполнить документы и сопроводит при прохождении медицинской комиссии, для установления степени инвалидности.
Ключевой момент при назначении пособия по инвалидности – это верное прохождение комиссии медицинских специалистов, созданной при Битуах Леуми, так как принятое по результатам заседания комиссии решение в конечном повлияет на размер пособия. Пособие назначается в зависимости медицинских ограничений, влияния на способность человека к труду и способности обходится без помощи третьих лиц при выполнении базисных человеческих потребностей зависит процент инвалидности. Поэтому адвокаты Израиля Битуах Леуми наилучший способ не допускать ненужных ошибок.
Обращаясь за пособием в государственное учреждение Бетух Леуми готовьтесь, что путь начиная с подачи обращения до получения заветного пособия тернист и по времени затратный. Не исключено, что в установлении процента инвалидности откажут или установят низкую степень инвалидности и потребуется обжаловать это решение, а затем снова проходить медицинское освидетельствование.
Обзор распространенных пособий
К сожалению случается, человек получает травму из-за несчастного случая и в результате травмы теряет трудоспособность и Институт национального страхования предлагает конкретные решения сложной жизненной ситуации и способы экономической помощи.
Пособия утраты трудоспособности
Производственные травмы.
Застрахованный, в том числе предприниматель (само-занятый) как это определено в Законе о национальном страховании, получивший травму во время работы, в том числе по дороге на нее или обратно, вправе получить выплату компенсации за травму, бесплатную медицинскую помощь и другие права, такие как единовременное пособие по нетрудоспособности или пенсия по инвалидности. Существует три типа производственных травм, квалифицирующиеся как производственные травмы: производственный несчастный случай, профессиональное заболевание и микротравмы.
Жертвы несчастных случаев.
Если травмированы дома, в отпуске (в том числе за границей) или в свободное время и соответствуете условиям участия Института национального страхования, знайте, что имеете право на получение пособия по несчастному случаю в течение периода до 90 дней, в течение которого потеряли функциональные возможности. Пособие по несчастному случаю выплачивается работникам, само-занятым, а также неработающим (домохозяйкам).
Профессиональное восстановление.
Когда человек получает травму в результате несчастного случая на производстве, снижается трудовая функциональность, что безусловно снижает шансы на дальнейшее трудоустройство. Учреждение предлагает реабилитацию для возвращения на рынок труда. Условием для участия в программе реабилитации - не менее 10% инвалидности, установленную комиссией, и соответствие дополнительным требованиям. Программа включает профессиональное обучение и реабилитационные пособия Ведомства.
Пособия ввиду болезней и инвалидности
Ребенок-инвалид
Пособие предназначено для детей до 18 лет и трех месяцев. Институт национального страхования признает физическое и финансовое бремя, которое лежит на родителях ребенка-инвалида. Правила социального обеспечения для определения ребенка с ограниченными возможностями содержат четкий и подробный список нарушений. Если ребенок зависит от помощи других, родитель имеет право на пенсию по инвалидности Института национального страхования.
Также важно знать, что даже если ребенок не соответствует критерию, но нуждается в регулярном лечении и/или госпитализации, то рекомендуется проверить право на 100% инвалидность. В тех случаях, когда ребенку проходит тяжелое лечение, то может быть назначено повышенное пособие, то есть инвалидность на 188%.
Общая инвалидность.
Пособия по общей инвалидности составляют значительную часть от общих выплат, выплачиваемых Учреждением (ориентировочно 20%), и по состоянию на 2021 год пособие по общей инвалидности выплачивается примерно 300000 гражданам Государства Израиль.
Ежемесячное пособие по общей нетрудоспособности предназначено для жителей страны, достигших 18-летнего возраста и еще не достигших пенсионного возраста. Помимо возрастного ограничения установлен дополнительный ряд условий. Например, отсутствие дохода с работы либо низкий доходом не более 60% средней заработной платы по экономике.
Для получения пособия совокупная степень инвалидности не менее 60% (для неработающей домохозяйки допускается 50%) или 40%, если по одному из физических недостатков установлено 25% инвалидности.
Размер базового пособия определяется в зависимости от степени нетрудоспособности и составляет 1 908–3 321 шек. Доплата за иждивенца выплачивается супруге / супруге, а также двум детям инвалида, так что она может достигать 6 403 шек. месяц.
Особые услуги для инвалидов.
Пособие предназначено для женщин и мужчин в возрасте от 18 до пенсионного возраста, которые не проходят лечение от имени Института национального страхования в отделениях сестринского ухода / медицины / реабилитации.
Основой для назначения пособия для этой категории является функциональный тест IADL - определение уровня помощи, в которой нуждается человек. Трудности при одевании, потреблении пищи, купании, соблюдении личной гигиены и передвижении по дому - показаниями для назначения специального пособия Института национального страхования. Нуждающиеся в круглосуточном присмотре ввиду опасности для жизни также вправе претендовать на получение этого пособия.
Кроме того, право на получение пособия закреплено за людьми, которые не реже чем два раза в неделю проходят диализ или страдающие онкологией или перенесшие пересадку органа или костного мозга.
Израиль адвокаты 5 шагов до результата
Адвокат по вопросам Битуах Леуми
Ошибочно думать, что медицинскую комиссию пройти самому также эффективно как с адвокатом. Ввиду опыта адвокат оценивает слабые и сильные стороны дела и исходя из ситуации заручается мнениями ведущих экспертов медицины, доказывая правоту.
Заключение
Компетенция Бетуах Леуми не ограничивается пособиями в Израиле, затронутыми в статье. Это учреждение производит выплаты по беременности и родам и детские пособия, алименты, если не оплачиваются вторым родителем. Также выплачивается пенсия по старости, платежи по случаю потери кормильца, пособие по безработице и по обеспечению прожиточного минимума. Отдельно можно отметить выплаты работникам по долгам работодателя банкрота и так далее. Мы сопровождаем клиента на всех стадиях процесса от сбора материалов и подачи иска, направляя к медицинским специалистам для оценок инвалидности, сопровождаем при прохождении необходимых инстанций, в том числе на стадии апелляции в вышестоящие комиссии, а обжалуем необоснованные решения Учреждения в суд по трудовым спорам.