Выражаю коллективу адвокатского офиса legality.co.il огромную признательность
и благодар...
Адвокат в Израиле
Любой самый законопослушный человек сталкивается с вопросами лежащих правовой плоскости. Начиная с оформления личного статуса в Израиле и заканчивая вопросами вступления в наследство. Решать юридические вопросы рекомендуется начать с получения юридической консультации, а в сложных случаях обратиться за помощью в адвокатский офис.
Многие не следуют рекомендациям и делают шаги без сопровождения израильских адвокатов. В результате не редки случаи ошибок и неправильных действий, снижающих манёвр и приводящих к утрате законного права или денежных средств. Но консультация адвоката Израиль в большинстве случаев позволяет исправить ошибки, выправить ситуацию и привести к желаемому результату.
При выборе лучшего адвоката в Израиле первым делом обратите внимание на его специализацию. Чем узок спектр категорий дел конкретного специалиста, тем выше его знания и опыт в конкретной области. Не менее значимый фактор – положительные отзывы в интернете и отсутствие отрицательных мнений об офисе.
Наши услуги адвокатов в Израиле
Консультации в рамках специализации нашего адвокатского офиса, поиск путей решения возникшей проблемы. Наша адвокатская коллегия защитит трудовые права, поможет с оформлением гражданства Израиля или личного статуса с правом на ПМЖ, сопроводит оформление наследства, поможет проверить наличие в Израиле долгов, урегулировать или списать долг, провести банкротство.
Русскоязычные адвокаты в Израиле посодействуют снятию ареста с заблокированного банковского счета, при переводе денег из-за границы. Наши адвокаты-эксперты подготовят правовое заключение для суда и иных государственных органов по российскому праву, когда требуется законодательством (вступление в наследство, расторжение брака заключенного в России и других случаях).
Гарантируем максимальную открытость, информирование клиента на каждом этапе и ответы на возникшие вопросы. Наши русскоязычные профессионалы используют максимум возможностей, применят эффективные методики и проверенную судебную практику для достижения выигрыша по делу.
Споры, которые разрешил юрист по трудовым вопросам
В арсенале положительные примеры разрешения тяжб как в претензионном порядке взаимному согласию сторон спора,
так и через израильские судебные органы. Наши клиенты работают в различных районах и поэтому мы защищаем их по всей стране. Эффективность нашей защиты подтверждается отзывами довольных клиентов на странице отзывов.
Выражаю коллективу адвокатского офиса legality.co.il огромную признательность
Сайт адвоката в Израиле, который произвел на меня приятное впечатление.
Множество полезн...
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Адвокат по трудовому праву в Израиле
Трудовые споры возникают часто. Работник, если трудовые права нарушены, нуждается в защите трудового адвоката, специалиста в нормативно-правовых актах о труде. Адвокат по трудовым спорам в Израиле знает тонкости права и имеет навыки бухгалтера по зарплате, ведь в основе требований к работодателю и иска лежит грамотный расчет требований.
Юрист по трудовому праву даст исчерпывающее разъяснение при увольнении, невыплате или задержке заработной платы, пицуим, страховых гарантий и пенсионных отчислений, а также других обязательных выплат. Юридическая консультация по трудовому праву эффективна при взыскании компенсаций за дискриминацию, придирки или домогательства.
Русскоязычный адвокат в Израиле по трудовым вопросам нашего офиса надежный защитник работников и работодателей. Работодателю предложим оптимальный пакет услуг в зависимости от потребностей бизнеса. Для удобства организованы юридические консультации по трудовому праву онлайн, где юрист по трудовым вопросам проконсультирует без взимания гонорара. От Вас потребуется только спросить и адвокат в Израиле онлайн ответит.
Адвокат по банкротству в Израиле. Списание долгов
Дороговизна жизни и относительно невысокие доходы порождают долговые обязательства, которые своевременно не исполняются, что тянет за собой начисление пеней и штрафов, увеличивая долг. Затем открываются исполнительные производства, прибавляя исполнительские расходы и адвокатский гонорар, а также головной боли в виде ареста на банковский счет, ареста зарплаты у работодателя, ареста автомобиля, изъятие водительских прав, закрытие выезда за рубеж и тому подобные ограничения.
Для людей, попавших в долговую яму, законодательством предусмотрены варианты списания долгов. Адвокат по долгам хорошо разбирается в процедурах списания долгов за короткий срок. Получить освобождение от долгов (цав эфтер) возможно в оцаа ле-поаль. Или же когда идет процедура банкротства для граждан Израиля (пшитат регель). Отметим, что не каждый вариант подходит любому и поэтому, прежде чем начать, следует получить консультацию у юриста по долгам.
Не только защита должников, но и кредиторов прерогатива адвокатов по банкротству, так как есть недобросовестные должники, которые вывели имущество и фактически не банкроты, но используют механизмы списания задолженностей для ухода от долгов. И в том и в другом случае, наши адвокаты по банкротству в Израиле помогут правильно провести установленные процедуры, не допустить ошибок и необоснованных расходов и в конечном итоге получить снятие ареста с банковского счета.
Адвокат по личному статусу и гражданство в Израиле
Не секрет, что с распада Советского Союза и даже раньше, и на землю обетованную потянулись тысячи потомков евреев, многие из которых встречают «вторые половинки» в странах исхода. Для оформления личного статуса супруга требуется миграционный юрист, чтобы успешно пройти ступенчатую процедуру получения гражданства - «СТУПРО». Миграционный адвокат помогает гражданам – детям одинокого пожилого родителя не еврея, оформить личный статус в Израиле и сделать оформление ПМЖ в Израиле.
Адвокат по гражданству в Израиле защитит потомка еврея, если консульство отказало в визе по закону о возвращении. Или же человек, принявший иудаизм, но которому не предоставлено гражданство Израиля, несмотря на решение раввинского суда. Эксперт-адвокат по миграционным вопросам поможет потомку израильского гражданина, рожденному вне брака доказать родственные связи при помощи анализа ДНК через суд по семейным делам.
Адвокаты по израильскому гражданству и личному статусу, работающие в нашем адвокатском офисе приобрели обширный практический опыт, осведомлены о судебной практике данной категории дел, знают законодательство и ведомственные инструкции, поэтому будьте уверены, что процедура получения гражданства Израиля или ПМЖ пройдет как надо для получения желаемого результата.
Адвокат по наследству
Многие определяют судьбу своего имущества через завещание, которое составил адвокат по наследственным делам. Завещание правильнее составлять в молодом возрасте, ведь в старости может потребоваться принятие сильнодействующих веществ, или снизится способность понимать значение своих действий и руководить ими.
Если завещание составил юрист по наследственным делам, то оно будет полностью соответствовать законодательству. В такой ситуации маловероятны споры по наследству. Юрисконсульты по наследству сопроводят процессы наследования по завещанию или наследования по закону вплоть до оформления собственности. При необходимости адвокаты по наследству подготовят правовое заключение по иностранному праву для регистратора или суда.
Если наследство открыто здесь, но есть имущество наследодателя находящееся за границей, адвокат по наследству поможет собрать все необходимые документы и подать их для вступления в наследство в стране нахождения имущества. Наши адвокаты по наследству сделают всю необходимую работу, помогут избежать ошибок и задержек при оформлении собственности на наследников.
Справка в банк от адвоката в Израиле
Государства борются с неуплатой налогов, отмыванием незаконного капитала, принимая жесткие законы, позволяющие банкам заблокировать счет клиента при внесении наличных денег и денежных переводов. Операции с крупными суммами признаются подозрительными. И когда клиент приходит снять деньги, то узнает, что банк заблокировал счет.
Как действовать в ситуации, когда банк заморозил счет после денежного перевода от продажи имущества? Для того чтобы разблокировать счет и разморозить деньги нужна справка в банк от адвоката в Израиле, подтверждающая законность получения денег и факт уплаты налогов в стране, где продано имущество. Такие справки выдает налоговый адвокат, после проверки документов.
Справка для банка в Израиле достаточный аргумент для банковского юриста, чтобы снять ограничения счета. Если вы продали недвижимость в России и сделали денежный перевод сюда, то наши адвокаты в Израиле помогут разблокировать деньги, разблокировать перевод и снять ограничения счета. Мы вместе посетим отделение банка, чтобы оперативно отреагировать на возможные дополнительные требования.
Юридическая консультация
Юридическая консультация это место где можно задать вопрос адвокату Израиль. Сложилась практика, когда израильский адвокат-эксперт проводит встречу для знакомства с клиентом и делом на безвозмездной основе. Наш адвокатский офис в Израиле проводит такие встречи, для определения перспектив дела, размера гонорара и заключения соглашения с клиентом.
На встрече мы внимательно выслушиваем клиента и даем профессиональную оценку возможно успеха по делу. Юрист по долгам оценит возможности на списание долгов за короткий срок и расскажет, как снять блокировку счета. Юрист по наследству разъяснит наследование по завещанию и наследование по закону, а также как происходит составление завещания. Юрист по гражданству ответит на вопросы о возможности получения этого статуса или вида на жительство.
Для удобства наших клиентов мы создали различные каналы связи для вопросов. Послать запрос можно через форму обратной связи на странице, через электронную почту и социальные сети, а также WhatsApp. О трудовых правах спрашивайте в группе через аппликацию Telegram. Мы гарантируем профессиональный ответ, в максимально возможно короткие сроки, который направим по обратным контактам клиента.
Правовые заключения по иностранному праву
Эксперт по иностранному праву необходим по некоторым категориям дел. Наибольшее количество запросов на подготовку письменных юридических заключений поступает по наследственному и семейному праву. Юрист по делам наследования, представляющий клиентов по вступлению в наследство на зарубежное имущество должен получить заключение адвоката-эксперта по иностранному праву, из-за применения системы норм места его нахождения.
Может быть и обратный процесс, когда наследство открыто в иностранном государстве, так как наследодатель на момент своей смерти постоянно проживал там или же завещание составлено за границей. Адвокатам по семейному праву необходимо составление правовых заключений, когда требуется признать решение иностранного суда в израильском суде по семейным делам, если брак расторгнут не здесь. Или же когда брак расторгается израильским судом, но сам брак заключен в иностранном государстве.
Подготовка письменных юридических заключений не простой процесс, но опыт и знания, накопленные в практической деятельности в России, позволяют осуществлять составление юридического заключения на высоком уровне. Наши экспертные заключения признаются местными судами. При этом юридическая экспертиза по иностранному праву будет проведена в согласованные сроки и по приемлемой цене.
Почему нужно
обращаться к юристам
Наши юристы достойны звания лучшие адвокаты Израиля. Они профессионалы дела, накопившие обширные знания, понаторевшие в судебной практике специалисты. Доверяя им любое дело можно быть уверенным, что будет сделано максимум возможного в конкретной ситуации, что является залогом положительного решения существующей проблемы.
Эффективные методы, структурный подход, досконально подготовленные документы и четкое выстраивание позиции по спору является отличительной особенностью наших судебных представителей, всегда настроенных на победу. Помимо этого мы гарантируем каждому клиенту полную конфиденциальность, оптимальный тариф и соблюдение оговоренных сроков.
Как мы работаем
документов
Цены на юридические услуги
Цены на услуги не являются фиксированными и практически не регулируются адвокатской палатой, но есть общепринятые методы определения цены: оплата за час работы, процент от суммы иска и фиксированная стоимость. Часто применяется смешанная система, когда в начале работы определяется фиксированная сумма, которая оплачивается в момент подписания соглашения и после завершения работы процент.
Уровень цен варьируется от сложности дела, размера требований, оценки возможности успеха, квалификации и именитости специалиста. Логично, чем сложнее дело, тем выше цена по сравнению более легким. Как и то, что чем известнее юрист, тем он востребован и поэтому устанавливает завышенные гонорары.
Многие думают, что цены у адвокатов слишком высокие, но это не совсем так. Каждый оценивает свою работу исходя из затраченного времени. Будьте уверены, что сделаем максимум возможного в конкретной ситуации по оптимальной цене, без включения необоснованных расценок.
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Нужна консультация адвоката в Израиле?
Консультация адвоката в Израиле может понадобиться в различных ситуациях. Например, при приобретении имущества и его продажи, при переводе денежных средств, для получения статуса ПМЖ или гражданства, в случае нарушений в сфере труда, семейных отношениях, наследстве и других сферах жизни.
Лучше перед принятием решения по той или иной ситуации, где требуются юридические знания, обратиться за советом правоведа, который имеет практический опыт по такой категории дел. Сейчас это сделать не так сложно. Можно задать вопрос на специализированном форуме, найти в интернете консультирование онлайн.
Когда Вам предстоит решить сложную проблему, то правильно будет обратиться за советом к нескольким юрисконсультам, чтобы услышать несколько различных точек зрения. Основываясь на полученных ответах о путях решения возникшего вопроса, шанс ошибиться будет намного меньше. Но даже если есть полная уверенность в своих силах, не следует отказываться от профессиональной юридической помощи.
Задать вопрос адвокату
Если требуется адвокатское консультирование по трудовым вопросам, списанию долгов, банкротства или нужен совет адвоката в Израиле по вопросам личного статуса или гражданства, то Вы пришли по правильному адресу.
В нашем адвокатском офисе гарантирован профессиональный подход по возникшему вопросу. Качество адвокатских услуг подтверждается многочисленными отзывами довольных клиентов на наших страницах в гугл и яндекс справочниках, на сайте и страницах адвокатского офиса в социальных сетях.
Задать вопрос просто. Заполните форму, указав имя, адрес электронной почты, номер телефона для связи, а также сформулируйте наиболее точно вопрос, при необходимости прикрепите документы для правовой экспертизы.